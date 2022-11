Les quatre grandes banques du pays prévoient une récession en Belgique, rapportent samedi L'Echo et De Tijd qui ont sondé ING Belgique, BNPP Fortis, Belfius et KBC.

Ces banques prévoient que l'activité économique risque fort de ralentir à nouveau au quatrième trimestre après avoir déjà subi un coup de frein au troisième trimestre. Or les économistes parlent d'une récession dès lors que l'économie se contracte deux trimestres d'affilée. C'est un phénomène relativement peu courant, puisque ce serait la troisième récession au cours des vingt dernières années.

Les derniers chiffres laissent entrevoir un ralentissement accéléré de l'économie. La prévision moyenne des quatre banques annonce une contraction de 0,4% de l'économie au quatrième trimestre après un léger recul de 0,1% au troisième trimestre.

Concernant l'année prochaine, les avis sont divisés. ING et Belfius anticipent une poursuite de la contraction de l'économie au premier trimestre. BNP Fortis et KBC prédisent par contre une croissance nulle. Pour l'ensemble de 2023, ING prévoit une très légère contraction de l'activité tandis que les trois autres banques tablent sur une croissance minime.

L'indexation salariale de 11,5% que percevront environ un million de salariés au mois de janvier viendra certes soutenir la consommation. Mais elle risque aussi de plonger certaines entreprises dans l'embarras. La hausse des coûts, la récession et la remontée des taux fragiliseront les entreprises, en particulier celles qui affichent un faible bilan.

Ces banques prévoient que l'activité économique risque fort de ralentir à nouveau au quatrième trimestre après avoir déjà subi un coup de frein au troisième trimestre. Or les économistes parlent d'une récession dès lors que l'économie se contracte deux trimestres d'affilée. C'est un phénomène relativement peu courant, puisque ce serait la troisième récession au cours des vingt dernières années. Les derniers chiffres laissent entrevoir un ralentissement accéléré de l'économie. La prévision moyenne des quatre banques annonce une contraction de 0,4% de l'économie au quatrième trimestre après un léger recul de 0,1% au troisième trimestre. Concernant l'année prochaine, les avis sont divisés. ING et Belfius anticipent une poursuite de la contraction de l'économie au premier trimestre. BNP Fortis et KBC prédisent par contre une croissance nulle. Pour l'ensemble de 2023, ING prévoit une très légère contraction de l'activité tandis que les trois autres banques tablent sur une croissance minime. L'indexation salariale de 11,5% que percevront environ un million de salariés au mois de janvier viendra certes soutenir la consommation. Mais elle risque aussi de plonger certaines entreprises dans l'embarras. La hausse des coûts, la récession et la remontée des taux fragiliseront les entreprises, en particulier celles qui affichent un faible bilan.