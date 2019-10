Les actionnaires du groupe bancaire résiduel Dexia ont approuvé mercredi après-midi, lors d'une assemblée générale extraordinaire, la proposition de retrait des actions de la Bourse. Cette décision sera soumise à Euronext Bruxelles, qui doit donner son accord. La direction s'attend à "une formalité".

Selon le calendrier prévisionnel, le dernier jour de trading est programmé le 29 novembre et les actions Dexia ne seront plus cotées sur Euronext Bruxelles à partir du 30 novembre. Le projet de retrait de la Bourse a été annoncé le mois dernier et ne constituait pas une surprise: le CEO Wouter Devriendt avait déjà communiqué cette intention en raison des coûts importants engendrés par la cotation.

Près de 1,95 million d'actions Dexia sont actuellement admises à la négociation sur Euronext Bruxelles, représentant moins de 0,5% du capital de la banque résiduelle. Les États belge et français détiennent respectivement 52,78% et 46,81% du capital, principalement sous forme d'actions nominatives.