L'optimisme semblait vouloir perdurer sur les marchés européens dans la matinée de jeudi à la veille d'un week-end de quatre jours. Vers 11H00, l'indice Bel 20 regagnait 0,9% à 3.083 points avec 16 de ses éléments en hausse. Solvay (72,80) se distinguait en bondissant de 5,1% devant Aperam (22,87) et Aedifica (98,40) en hausse de 3%. WDP (24,44) et Cofinimmo (124,00) s'appréciaient de 2,3% chacune tandis que les banques étaient partagées avec KBC (48,00) qui cédait 0,5% et ING (5,35) qui récupérait 1,1%.

Ageas (33,94) gagnait une fraction tandis que AB InBev (44,06) remontait de 0,7% à l'inverse de Colruyt (53,92) et Ahold Delhaize (22,10), en baisse de 1,3% et 2,1%. Proximus (20,24) reperdait 0,4% tandis que Telenet (35,92) gagnait 1,9% supplémentaire, Orange Belgium (16,00) et Bpost (6,41) reculant par ailleurs de 0,1% et 0,2%. UCB (80,18) était positive de 0,5% contrairement à arGEN-X (129,50) et Galapagos (183,20) qui abandonnaient 1,2% et 0,9%. Ackermans (122,00), Barco (153,70) et GBL (72,92) valaient toutes trois 1,8% de plus que la veille.

Leasinvest (100,00) et VGP (101,00) bondissaient de 11,1% et 4,9%, Retail Estates (52,10) et Care Property Invest (29,30) s'appréciant de 6,3% et 3,9%. Balta (1,09) et Melexis (49,58) remontaient de 15,9% et 3,7%, Kinepolis (37,30) et Bekaert (18,69) regagnant 3% et 2,6% contrairement à Euronav (8,77) et Exmar (4,13), négatives de 4% et 2,1%. Kiadis (1,75) rebondissait de 24,3% dans un marché étroit tandis que Sequana Medical (5,26) remontait de 5,2%, MDxHealth (0,65) et Biocartis (4,00) de 2,5%.

L'euro s'inscrivait à 1,0865 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0875 USD la veille vers 16h30. L'once d'or gagnait 10,05 dollars à 1.657,05 dollars et le lingot se négociait autour de 49.065 euros, en progrès de 345 euros.

