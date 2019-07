Le "Tax Liberation Day" fixé deux jours plus tôt que l'an passé

Le travailleur belge moyen a atteint le 15 juillet dernier le "Tax Liberation Day", soit le jour où le salarié arrête théoriquement de payer des charges et des taxes. L'année passée, cette journée était tombée le 17 juillet. Elle arrive même 24 jours plus tôt qu'en 2013, selon l'étude "The Tax Burden of Typical Workers in the EU" menée par l'Institut économique Molinari.

.