La Banque nationale de Belgique a décidé de maintenir le taux du coussin de fonds propres contracyclique (CCyB) à 0% pour le premier trimestre 2023 afin qu'un soutien adéquat puisse être apporté à l'économie réelle, a-t-elle indiqué vendredi dans un communiqué.

La BNB "compte sur les banques belges pour utiliser leurs réserves de fonds propres disponibles afin d'aider, lorsque cela s'avère nécessaire, les ménages et sociétés non financières belges à faire face aux défis posés par les prix record de l'énergie et les conditions macroéconomiques difficiles. L'accent doit être mis sur le maintien d'un flux de crédit adéquat pour l'économie réelle, mais également sur l'offre proactive de moratoires et autres options de rééchelonnement de dette aux emprunteurs connaissant des difficultés".

La BNB relève que les banques belges ont déjà commencé à accorder des allégements de paiement à leurs clients. Avec ce maintien du taux à 0%, elle les incite à poursuivre dans cette voie.

En outre, "les conditions financières s'étant considérablement durcies", les banques devraient, "de manière prospective, fonder leurs provisions pour risques de crédit sur des évaluations suffisamment prudentes de scénarios économiques potentiellement difficiles, et utiliser leur solide position de solvabilité actuelle pour, au besoin, augmenter de manière proactive les provisions pour pertes sur crédits", recommande la Banque nationale.

La BNB "compte sur les banques belges pour utiliser leurs réserves de fonds propres disponibles afin d'aider, lorsque cela s'avère nécessaire, les ménages et sociétés non financières belges à faire face aux défis posés par les prix record de l'énergie et les conditions macroéconomiques difficiles. L'accent doit être mis sur le maintien d'un flux de crédit adéquat pour l'économie réelle, mais également sur l'offre proactive de moratoires et autres options de rééchelonnement de dette aux emprunteurs connaissant des difficultés". La BNB relève que les banques belges ont déjà commencé à accorder des allégements de paiement à leurs clients. Avec ce maintien du taux à 0%, elle les incite à poursuivre dans cette voie. En outre, "les conditions financières s'étant considérablement durcies", les banques devraient, "de manière prospective, fonder leurs provisions pour risques de crédit sur des évaluations suffisamment prudentes de scénarios économiques potentiellement difficiles, et utiliser leur solide position de solvabilité actuelle pour, au besoin, augmenter de manière proactive les provisions pour pertes sur crédits", recommande la Banque nationale.