Le taux d'intérêt belge à dix ans est repassé légèrement en positif lundi sur les marchés financiers.

Le taux d'intérêt à 10 ans n'avait plus été positif depuis juin 2020. Un taux négatif indique que les investisseurs payent pour prêter à l'Etat, et que celui-ci rembourse moins que ce qu'il a emprunté.

La reprise post-crise se faisant sentir, l'optimisme regagne en vigueur et les taux remontent. C'est surtout visible aux Etats-Unis, tandis que ça reste encore timide en Europe.

Ce passage en positif du taux à long terme est surtout "symbolique", précise le directeur de l'Agence de la Dette Jean Deboutte. Il reste si bas que l'évolution est pratiquement sans impact sur les finances publiques.

En outre, le taux d'intérêt à moins de 10 est toujours négatif.

