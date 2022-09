Le taux d'intérêt à 10 ans de la Belgique a franchi vendredi la barre des 2,5%. Il se situe ainsi à son niveau le plus élevé depuis près de dix ans.

Le taux d'intérêt s'élève à plus de 2,6%. Les taux d'intérêt n'avaient pas été aussi élevés depuis le second semestre 2013. Les taux d'intérêt dans le monde entier sont en hausse, reflétant les politiques des différentes banques centrales. Celles-ci relèvent les taux directeurs pour lutter contre l'inflation.

Des taux d'intérêt plus élevés sont une mauvaise nouvelle pour les caisses de l'Etat, qui devra payer plus cher pour lever des fonds sur les marchés internationaux.

Les prêts immobiliers deviendront également plus onéreux, car ils sont liés aux obligations linéaires (OLO). Les épargnants, en revanche, devraient tirer profit de la situation.

