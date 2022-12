Le taux belge à 10 ans est à la baisse depuis plusieurs semaines, une bonne nouvelle pour l'Etat belge.

Sur le marché secondaire, il est tombé à 2,3% alors qu'il évoluait encore à plus de 3% mi-octobre. Le taux à 10 ans est à son plus bas niveau depuis mi-septembre. Cette baisse intervient après des mois de hausse, à la suite de la politique des taux de la Banque centrale européenne qui souhaitait endiguer l'inflation record avec des taux plus élevés.

C'est une bonne nouvelle pour l'Etat belge qui peut ainsi emprunter à de meilleures conditions, et pour les personnes qui souhaitent souscrire un emprunt hypothécaire, car les taux hypothécaires sont corrélés à ceux des obligations linéaires (Olo) de l'État belge.

