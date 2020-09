A la recherche de nouveaux et jeunes talents, le secteur financier lance une campagne de sensibilisation à destination des jeunes, annonce lundi l'organisation sectorielle Febelfin.

Portée par Febelfin Academy, avec le soutien de Febelfin, et baptisée "Be the next generation of finance", cette campagne entend montrer aux jeunes "comment exploiter leur potentiel dans le secteur, et comment contribuer à la construction d'un avenir stimulant."

Des publications sur les réseaux sociaux conduisent vers un site internet permettant aux jeunes de découvrir l'emploi qui leur convient, par le biais d'un test interactif.

En outre, un concours pour étudiants de bachelier en Affaires bancaires et financières, débutera le 1er octobre, en collaboration avec 13 hautes écoles belges. Un jeu de simulation permettra aux étudiants de se glisser dans la peau d'un banquier et découvrir en quoi consiste un emploi dans le secteur financier.

Le secteur financier ne figure pas parmi les secteurs les plus attractifs pour les jeunes. Et pourtant, il a beaucoup à offrir, selon Febelfin: un emploi "socialement pertinent", de "nombreuses opportunités de formation pour évoluer" ainsi que des perspectives d'avenir.

