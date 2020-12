Les assureurs ont décidé de prolonger les différentes mesures de protection pour les personnes et les entreprises fragilisées par la crise du coronavirus, indique jeudi l'Union professionnelle des entreprises d'assurances Assuralia. Le secteur s'engage à soutenir "de manière proactive" le redressement de l'économie belge dans les années à venir.

Le secteur indique collaborer avec le ministre de l'Economie et du Travail Pierre-Yves Dermagne afin d'élaborer un protocole au profit des entreprises et des indépendants touchés par la crise. Sous certaines conditions, ces entreprises pourront obtenir un report de paiement de leurs primes d'assurance pour une période courant jusqu'au 30 juin 2021.

Les sociétés qui ont déjà obtenu un report de paiement pourront bénéficier d'une prolongation pour autant que la période totale du report n'excède pas 9 mois.

Sauf si l'employeur s'y oppose explicitement, le secteur prolonge également jusqu'au 31 mars 2021 les garanties en matière de pension, de prestation en cas de décès, d'invalidité et d'hospitalisation dont les travailleurs bénéficient dans le cadre d'assurances de groupe en cas de chômage temporaire.

Les particuliers, ménages et entreprises faisant face à des difficultés financières pourront par ailleurs bénéficier d'une suspension jusqu'au 31 mars du remboursement du capital et du paiement des intérêts sur leur crédit hypothécaire, ainsi que du paiement des primes des assurances solde restant dû et incendie qui y sont liées.

Une assurance gratuite et automatique est également prévue pour les bénévoles prêtant main forte aux établissements de soins spécialisés.

Assuralia ajoute que le développement du soutien proactif des initiatives et investissements durables dans le cadre du redressement de l'économie belge sera poursuivi début janvier entre le secteur et le ministre.

"Depuis mars, les assureurs assument leur responsabilité sociétale et continuent par la mise en oeuvre de mesures fortes et exceptionnelles d'assister leurs clients en ces mois difficiles", indique Assuralia.

