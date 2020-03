Les entreprises en difficulté financière à cause de l'épidémie de coronavirus doivent rapidement contacter leur banquier afin de trouver des solutions pour traverser la crise, indiquent mardi la fédération sectorielle Febelfin et le ministre des Finances Alexander De Croo. Les banques ont décidé de prendre des mesures pour soutenir les entreprises considérées comme solides.

Le secteur financier et le ministre se disent parfaitement conscients des conséquences des mesures de lutte contre la propagation du virus. Des entreprises en subissent déjà des conséquences avec une baisse de revenus notamment. "Dans nombre de secteurs, la vie économique est largement, voire totalement, paralysée", soulignent-ils. "Nous sommes aujourd'hui confrontés à un choc économique et social profond qui risque, selon toute probabilité, d'entraîner une récession."

Febelfin et Alexander De Croo appellent donc les entreprises qui connaissent ou risquent de connaître des difficultés financières à en parler au plus vite avec leur banquier afin de dégager des solutions. Pour éviter une crise économique profonde, le secteur ajoute qu'il "mettra tout en oeuvre" pour aider les entreprises considérées comme solides avant le début de la crise sanitaire.

Le ministre des Finances, la Banque Nationale de Belgique et le secteur examinent par ailleurs dans quelles conditions un système de garanties pourrait apporter un soutien plus large encore.

Le secteur financier et le ministre se disent parfaitement conscients des conséquences des mesures de lutte contre la propagation du virus. Des entreprises en subissent déjà des conséquences avec une baisse de revenus notamment. "Dans nombre de secteurs, la vie économique est largement, voire totalement, paralysée", soulignent-ils. "Nous sommes aujourd'hui confrontés à un choc économique et social profond qui risque, selon toute probabilité, d'entraîner une récession." Febelfin et Alexander De Croo appellent donc les entreprises qui connaissent ou risquent de connaître des difficultés financières à en parler au plus vite avec leur banquier afin de dégager des solutions. Pour éviter une crise économique profonde, le secteur ajoute qu'il "mettra tout en oeuvre" pour aider les entreprises considérées comme solides avant le début de la crise sanitaire. Le ministre des Finances, la Banque Nationale de Belgique et le secteur examinent par ailleurs dans quelles conditions un système de garanties pourrait apporter un soutien plus large encore.