Le secrétaire américain au Trésor tente de calmer les marchés financiers

Steve Mnuchin a indiqué sur Twitter avoir appelé au téléphone les CEO de Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley et Wells Fargo afin de "confirmer qu'ils ont suffisamment de liquidités pour les prêts... et toutes les autres opérations de marché".

"Nous continuons à assister à une forte croissance de l'économie américaine avec une activité robuste des consommateurs et des entreprises", a fait valoir le ministre des Finances.

Today I convened individual calls with the CEOs of the nation's six largest banks. See attached statement. pic.twitter.com/YzuSamMyeT — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 23, 2018

Il présidera lundi un groupe de travail spécial ordonné par le président Donald pour les marchés financiers, afin d'y discuter des manières de sécuriser le fonctionnement des marchés, particulièrement nerveux.

La bourse US a connu sa pire semaine depuis la crise de 2008 en raison du contexte de "shutdown" partiel dans lequel les Etats-Unis sont entrés, soit la paralysie des administrations en l'absence d'un budget fédéral. Les indices clés ont perdu tous les gains engrangés au cours de l'année.

M. Mnuchin a également tweeté samedi que Trump n'a "jamais suggéré" de virer le président de la Fed Jay Powell, répondant aux informations parues dans la presse selon lesquelles le président s'est fait conseiller sur la possibilité de licencier M. Powell.