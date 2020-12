Le salaire du gouverneur de la Banque nationale réduit de 10%

Le salaire du gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB) sera raboté de 10% et celui du vice-gouverneur de 5%, écrivent mercredi De Standaard et Het Nieuwsblad. Pierre Wunsch souhaite faire approuver une modération salariale plus large dans l'institution.

2 Fois partagé

Fois partagé













Le gouverneur de la Banque nationale, Pierre Wunsch

Selon les journaux, le gouverneur aurait lui-même poussé à cette réduction pour répondre aux critiques sur les salaires élevés au sommet de la BNB et mettre en oeuvre une modération salariale plus large avec davantage de poids. En particulier, la rémunération des cadres n'est pas en ligne avec celle des banques commerciales. Cette question a été soulevée lors d'une réunion du personnel la semaine dernière. En termes de salaire brut, le gouverneur belge est le régulateur le mieux payé de la zone euro. Il a perçu 506.606 euros l'année dernière, un montant qui passera à 450.000 euros à partir du 1er janvier, soit près du double de la rémunération du Premier ministre. Selon les journaux, le gouverneur aurait lui-même poussé à cette réduction pour répondre aux critiques sur les salaires élevés au sommet de la BNB et mettre en oeuvre une modération salariale plus large avec davantage de poids. En particulier, la rémunération des cadres n'est pas en ligne avec celle des banques commerciales. Cette question a été soulevée lors d'une réunion du personnel la semaine dernière. En termes de salaire brut, le gouverneur belge est le régulateur le mieux payé de la zone euro. Il a perçu 506.606 euros l'année dernière, un montant qui passera à 450.000 euros à partir du 1er janvier, soit près du double de la rémunération du Premier ministre.