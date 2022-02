Le rouble russe a plongé de près de 30% par rapport au dollar lundi après que les puissances internationales ont imposé de nouvelles sanctions plus sévères à Moscou en raison de son invasion de l'Ukraine.

Le rouble était indiqué en baisse de 27% à 114,33 roubles par dollar dans les échanges internationaux, selon Bloomberg News.

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont déclaré qu'ils excluraient certaines banques russes du système international de paiements bancaires Swift et ont personnellement visé le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov.

Ils ont également interdit toute transaction avec la banque centrale de Russie.

Les pays du G7 - Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Grande-Bretagne et Etats-Unis - ont prévenu qu'ils prendraient "d'autres mesures" s'ajoutant aux sanctions déjà annoncées si la Russie ne cessait pas ses opérations militaires

