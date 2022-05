Le rouble a atteint vendredi son niveau le plus élevé en sept ans face à l'euro alors que de plus en plus d'entreprises européennes semblent prêtes à répondre favorablement aux exigences russes d'un paiement en rouble des livraisons de gaz.

Le rouble est au plus haut face à l'euro depuis juin 2015. Par rapport au dollar, il est au plus haut depuis quatre ans. La monnaie russe est la monnaie au monde qui a le plus progressé depuis le début de l'année.

Le rouble, qui profite des cours élevés du pétrole et du gaz, s'est à présent renchéri de 20% par rapport à la période précédant l'invasion russe de l'Ukraine. Il avait chuté peu de temps après le début de l'invasion mais s'est donc fortement renforcé depuis.

