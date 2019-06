Le prix de l'or augmente en raison des tensions entourant l'Iran

Le prix de l'or a atteint vendredi son plus haut niveau depuis avril de l'an dernier, principalement en raison des préoccupations concernant l'Iran et des tensions commerciales mondiales. Pour une once troy d'or (31,1 grammes), il fallait ainsi débourser près de 1.360 dollars sur le marché à terme de Londres.

En période de troubles sur les marchés financiers, les investisseurs recherchent plus souvent des destinations sûres telles que l'or. Son prix est d'ailleurs à la hausse depuis quatre semaines maintenant. Les tensions autour de l'Iran ont augmenté après les incidents impliquant deux pétroliers dans le golfe d'Oman. Les États-Unis accusent l'Iran d'attaques contre ces navires. L'attente d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine contribue également à la hausse du prix de l'or. En septembre 2011, le prix de l'or avait atteint son plus haut niveau historique, à plus de 1.900 dollars. À cette époque, les marchés financiers étaient également très incertains.