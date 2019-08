Le prix de l'or continue de monter et a atteint son plus haut niveau depuis 2013. Les investisseurs se réfugient dans l'or, valeur sûre dans cette période de turbulences.

Mardi midi, le prix de l'or atteignait 1.535,11 dollar l'once (31,1 grammes). Le prix de l'or a augmenté de près de 20% depuis juin.

L'or a la faveur des investisseurs notamment en raison de la situation politique en Italie et la crainte d'un Brexit sans accord. La guerre commerciale entre les USA et la Chine cause aussi de la nervosité sur les marchés.