Le prix de l'or au plus haut depuis plus de six ans

Les tensions géopolitiques grandissantes au Moyen-Orient, après le décès vendredi du général iranien Qassem Soleimani tué par une frappe américaine en Irak, ont poussé les investisseurs à poursuivre leurs placements dans l'or, occasionnant une hausse du prix considérable, celui-ci atteignant son plus haut niveau depuis plus de six ans.