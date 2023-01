Le prix de l'or a atteint son plus haut niveau en huit mois. À la Bourse de Londres, l'once (31,1 grammes) s'échangeait ainsi jeudi après-midi contre 1.900,06 dollars, dépassant 1.900 dollars pour la première fois depuis mai.

Selon les analystes, cette hausse s'explique par la faiblesse du dollar. Ces derniers jours, les spéculations sur la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis ont pesé sur la valeur de la monnaie américaine. L'or étant négocié en dollars, cela rend le métal précieux plus attractif en dehors de la zone dollar, ce qui stimule la demande. Le prix de l'or connait une tendance à la hausse depuis novembre. Depuis lors, le métal précieux est devenu plus cher de plus de 200 dollars par once.

Selon les analystes, cette hausse s'explique par la faiblesse du dollar. Ces derniers jours, les spéculations sur la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis ont pesé sur la valeur de la monnaie américaine. L'or étant négocié en dollars, cela rend le métal précieux plus attractif en dehors de la zone dollar, ce qui stimule la demande. Le prix de l'or connait une tendance à la hausse depuis novembre. Depuis lors, le métal précieux est devenu plus cher de plus de 200 dollars par once.