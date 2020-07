Le prix de l'argent grimpe encore et a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2013, alors que le cours de l'or est également en hausse. La demande en métaux précieux augmente, les investisseurs souhaitant mettre leurs avoirs dans des placements sûrs dans le contexte de crise sanitaire.

Le prix de l'once d'argent (31,1 grammes) atteignait mercredi matin 22,83 dollars. Cette hausse s'explique également par la reprise économique qui pourrait entraîner des besoins en argent pour l'industrie plus importants que pendant la période de confinement.

L'argent est beaucoup utilisé dans l'électronique. Le cours de l'or est aussi au plus haut, à 1.865 dollars l'once. Il n'est pas loin de son niveau record de plus de 1.900 dollars qui a été relevé en septembre 2011.

Le prix de l'once d'argent (31,1 grammes) atteignait mercredi matin 22,83 dollars. Cette hausse s'explique également par la reprise économique qui pourrait entraîner des besoins en argent pour l'industrie plus importants que pendant la période de confinement. L'argent est beaucoup utilisé dans l'électronique. Le cours de l'or est aussi au plus haut, à 1.865 dollars l'once. Il n'est pas loin de son niveau record de plus de 1.900 dollars qui a été relevé en septembre 2011.