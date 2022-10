L'économie ukrainienne souffre énormément des effets de la guerre avec la Russie, avec une contraction de son PIB de 35% attendue pour 2022, a estimé mardi la Banque mondiale (BM).

Un effet dévastateur qui devrait durer du fait "de la destruction de la capacité industrielle, des dommages sur les terres agricoles et de la baisse de la main-d'oeuvre alors que plus de 14 millions de personnes ont été déplacées", détaille la BM dans un communiqué.

Selon une estimation de l'institution, réalisée début septembre, les besoins pour la reconstruction et la reprise économique atteignent pour l'instant près de 350 milliards de dollars, "ce qui représente plus de 1,5 fois la taille de l'économie ukrainienne avant la guerre" et cette somme est en constante augmentation.

L'effet de la guerre se fera sentir sur l'ensemble des pays d'Europe et d'Asie centrale

Plus largement, l'effet de la guerre se fera sentir sur l'ensemble des pays d'Europe et d'Asie centrale, pour lesquels la BM envisage désormais une récession de l'ordre de 0,2% cette année. Et 2023 ne devrait pas se présenter beaucoup mieux, l'institution n'anticipant qu'une croissance de 0,3% avec "une activité économique qui restera profondément déprimée tout au long de l'année prochaine".

"Les plus touchés seront les pays qui dépendent moyennement ou fortement de l'importation de gaz pour le chauffage, l'industrie ou la production d'électricité ainsi que les pays fortement connectés au marché européen de l'énergie", insiste la BM, qui souligne que "ces pays doivent se préparer à des restrictions de gaz".

"Le chevauchement de crises, entre la guerre ukrainienne, la pandémie et la hausse des prix alimentaires et de l'énergie sont des rappels douloureux que les Etats doivent se préparer à gérer des chocs massifs et inattendus", a souligné Anna Bjerde, vice-présidente pour l'Europe et l'Asie centrale à la BM, citée dans le communiqué.

Un effet dévastateur qui devrait durer du fait "de la destruction de la capacité industrielle, des dommages sur les terres agricoles et de la baisse de la main-d'oeuvre alors que plus de 14 millions de personnes ont été déplacées", détaille la BM dans un communiqué.Selon une estimation de l'institution, réalisée début septembre, les besoins pour la reconstruction et la reprise économique atteignent pour l'instant près de 350 milliards de dollars, "ce qui représente plus de 1,5 fois la taille de l'économie ukrainienne avant la guerre" et cette somme est en constante augmentation.Plus largement, l'effet de la guerre se fera sentir sur l'ensemble des pays d'Europe et d'Asie centrale, pour lesquels la BM envisage désormais une récession de l'ordre de 0,2% cette année. Et 2023 ne devrait pas se présenter beaucoup mieux, l'institution n'anticipant qu'une croissance de 0,3% avec "une activité économique qui restera profondément déprimée tout au long de l'année prochaine"."Les plus touchés seront les pays qui dépendent moyennement ou fortement de l'importation de gaz pour le chauffage, l'industrie ou la production d'électricité ainsi que les pays fortement connectés au marché européen de l'énergie", insiste la BM, qui souligne que "ces pays doivent se préparer à des restrictions de gaz"."Le chevauchement de crises, entre la guerre ukrainienne, la pandémie et la hausse des prix alimentaires et de l'énergie sont des rappels douloureux que les Etats doivent se préparer à gérer des chocs massifs et inattendus", a souligné Anna Bjerde, vice-présidente pour l'Europe et l'Asie centrale à la BM, citée dans le communiqué.