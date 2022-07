Le PIB de l'Arabie saoudite a augmenté de près de 12% au deuxième trimestre 2022, grâce à la hausse des prix du pétrole, ont annoncé dimanche les autorités de la riche monarchie du Golfe.

Parmi les principaux exportateurs de brut au monde, l'Arabie saoudite a bénéficié ces derniers mois d'une flambée des prix du pétrole suite à la reprise post-Covid et aussi à la guerre en Ukraine, après plusieurs années de baisse qui avaient affecté la première économie arabe. "Le PIB réel de l'Arabie saoudite a augmenté de 11,8% au cours du deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2021", selon des estimations publiées par l'Autorité générale des statistiques.

Cette croissance est due à "l'augmentation significative des activités pétrolières de 23,1%, en plus de l'augmentation des activités non pétrolières de 5,4%", a-t-elle précisé.

Taux de croissance le plus important en dix ans

En mai, l'Arabie saoudite avait annoncé son taux de croissance le plus important en dix ans, avec une hausse de 9,6% au premier trimestre 2022 par rapport à la même période l'an dernier, déjà grâce à l'essor du secteur pétrolier.

La hausse des prix du brut bénéficie aux pays exportateurs, dont ceux du Golfe, courtisés par les puissances occidentales qui leur demandent d'ouvrir les vannes de la production pour calmer les marchés et ainsi limiter l'inflation globale.

Le prince héritier d'Arabie saoudite, qui dirige de fait le pays depuis 2017, a reçu début juillet le président américain Joe Biden et a rencontré cette semaine le chef de l'Etat français Emmanuel Macron.

Mais à l'instar des Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, qui mène avec la Russie l'OPEP+, s'en tient aux engagements de production de ce puissant cartel de pays exportateurs. L'Arabie saoudite devrait voir son PIB croître de 7,6% en 2022 par rapport à l'année dernière, selon le Fonds monétaire international.

