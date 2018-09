Le patron de la première banque américaine se dit plus intelligent que Trump

Les propos de M. Dimon -qui préside aux destinées de JPMorgan Chase- ont fait beaucoup de bruit et il a vite reconnu qu'il n'aurait "pas du dire ça" et insisté sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de devenir président des Etats-Unis. Lors d'une conférence consacrée à un nouveau programme de développement économique pour les villes, M. Dimon a lancé: "Je pense que je pourrais battre Trump parce que je suis un dur comme lui et que je suis plus intelligent que lui", rapporte la chaîne d'informations CNBC.

M. Dimon a toutefois reconnu qu'il ne pourrait pas vaincre l'aile gauche du parti démocrate et lancé une autre pique à l'égard du locataire de la Maison-Blanche: "Et en plus, ce NewYorkais a mérité son argent (...) ce n'était pas un cadeau de papa". M. Trump se targue de s'être enrichi lui-même en omettant que son père, lui-même promoteur immobilier, lui a mis le pied à l'étrier en lui donnant de l'argent. La banque a confirmé la teneur des propos de M. Dimon et a aussitôt publié un communiqué dans lequel M. Dimon dit regretter ses propos.

"Je n'aurais pas dû le dire. Je ne me présenterai pas à la présidentielle". "Cela prouve que je ne ferais pas un bon politicien", a-t-il jouté. Donald Trump, souvent prompt à répondre personnellement aux attaques contre sa personne, n'avait pas réagi dans l'immédiat, préférant tweeter sur l'ouragan Florence qui doit frapper la côte est des Etats-Unis jeudi.