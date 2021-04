Le patrimoine financier net des Belges a augmenté de 45,5 milliards d'euros, soit une hausse de 4,1% au cours de l'année écoulée, selon les chiffres de la Banque nationale de Belgique (BNB). Au total, les Belges possèdent aujourd'hui 1.146,5 milliards d'euros d'économies et d'investissements, sans les crédits et l'immobilier.

Cela correspond à une moyenne d'environ 104.000 euros nets par personne, dans l'hypothèse où les actifs financiers seraient répartis uniformément entre tous les Belges. Le Belge a en quelque sorte été "forcé d'épargner" en raison de la crise du coronavirus, note la Banque nationale.

En 2020, ce sont ainsi 13,8 milliards d'euros qui ont été ajoutés aux comptes d'épargne, 12,4 milliards dans les comptes à vue et 7,9 milliards aux fonds d'investissement. En outre, on a observé un intérêt croissant pour les actions cotées (+6,2 milliards d'euros). Les emprunts ont également été plus nombreux en 2020.

Le total des "engagements financiers" a augmenté de 11 milliards d'euros, une hausse principalement due aux prêts hypothécaires. Il y a dix ans, en 2010, le patrimoine net des Belges était de 827,8 milliards d'euros, soit en moyenne environ 75.000 euros par Belge.

Cela correspond à une moyenne d'environ 104.000 euros nets par personne, dans l'hypothèse où les actifs financiers seraient répartis uniformément entre tous les Belges. Le Belge a en quelque sorte été "forcé d'épargner" en raison de la crise du coronavirus, note la Banque nationale. En 2020, ce sont ainsi 13,8 milliards d'euros qui ont été ajoutés aux comptes d'épargne, 12,4 milliards dans les comptes à vue et 7,9 milliards aux fonds d'investissement. En outre, on a observé un intérêt croissant pour les actions cotées (+6,2 milliards d'euros). Les emprunts ont également été plus nombreux en 2020. Le total des "engagements financiers" a augmenté de 11 milliards d'euros, une hausse principalement due aux prêts hypothécaires. Il y a dix ans, en 2010, le patrimoine net des Belges était de 827,8 milliards d'euros, soit en moyenne environ 75.000 euros par Belge.