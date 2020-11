Le nombre d'actions validées avec l'application d'authentification belge itsme a dépassé la barre des dix millions durant le mois d'octobre, indique lundi le consortium Belgian Mobile ID, qui a lancé ce dispositif. Ce chiffre a doublé par rapport à l'année passée à la même période.

Itsme a été créé en 2017 par un groupement de plusieurs banques belges (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC) et d'opérateurs télécoms (Proximus, Orange et Telenet). Il a été accrédité un an plus tard par le gouvernement belge.

L'application permet aux utilisateurs de se connecter ou de signer des documents sur des centaines de plateformes numériques des autorités publiques ou d'entreprises privées.

Selon Belgian Mobile ID, les Belges "privilégient la sécurité" en cette période anxiogène. "Qu'il s'agisse de s'identifier en ligne, d'effectuer une transaction numérique, de partager des données ou de signer de façon électronique, ils sont désormais 33% de Belges actifs - plus de 2,5 millions - à faire confiance à itsme."

