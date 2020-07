Le matelas financier des Belges, pour faire face aux aléas (perte d'emploi, etc.) à court terme, a tendance à rétrécir, selon le dernier tableau de bord de l'Economic Risk Management Group (ERMG), cité vendredi dans La Libre Belgique.

Dans la foulée de la crise sanitaire et économique conséquente, quelque 21% des ménages souffrent d'une perte de revenus supérieure à 10% et 48% d'entre eux ont un matelas financier (réserve d'épargne) inférieure à 3 mois. En d'autres mots, même si elles ne sont pas substantielles, les inégalités provoquées par la crise du Covid s'accroissent. À noter que la part des personnes qui déclarent pouvoir faire face à leurs dépenses courantes durant au moins 6 mois grâce à ce matelas d'épargne est passée de 55% en avril à 36% en ce mois de juillet, sur la base de cette enquête menée par la Banque nationale de Belgique. Le document de l'ERMG montre également quelques disparités régionales, somme toute assez prévisibles: la région de Bruxelles est celle qui accuse le plus grand pourcentage de personnes déclarant des pertes de revenus supérieures à 10% (33% en juillet). Les matelas financiers jusqu'à trois mois sont aussi plus faibles en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre.