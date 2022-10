La semaine dernière, Comeos, la fédération du commerce et des services, a sorti une intéressante étude sur les animaux de compagnie.

Depuis quatre ans, le marché des animaux de compagnie a littéralement explosé: il est évalué à 3,5 milliards d'euros en 2022 pour 2,46 en 2018, soit une croissance de 11% par an! 52,8% des Belges possèdent aujourd'hui un animal de compagnie pour 43% en 2018. On recense aujourd'hui 1,6 million de chiens (pour lesquels chaque maître dépense en moyenne 549 euros en nourriture par an) et 2,3 millions de chats (dont seule une grosse moitié serait pucée). Comeos évoque aussi une nette hausse dans l'utilisation des services de nettoyage et de toilettage (50% des proprios de chiens, 25% pour les chats) ou des services de dogwalking (14% des proprios).