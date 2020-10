Après un premier trimestre dans le rouge vif, le secteur belge des fonds a enregistré une progression de 9,4% au deuxième trimestre, profitant du redressement des marchés, notamment boursiers, et de souscriptions nettes, indique vendredi la Belgian asset managers association (BEAMA).

Fin juin 2020, l'actif net des fonds commercialisés publiquement en Belgique atteignait 209,0 milliards d'euros. "Au cours du deuxième trimestre, plus de 60% de la chute enregistrée au premier trimestre de 2020, liée à la pandémie de Covid-19, avaient ainsi déjà été récupérés", souligne la BEAMA dans un communiqué.

Dans le détail, l'actif net des fonds qui investissent principalement en titres à revenu fixe (les fonds obligataires notamment) a enregistré une progression de 4,5% au cours du deuxième trimestre de 2020 là où l'actif net des fonds qui investissent majoritairement en titres à revenu variable, comme les fonds mixtes et les fonds d'actions, a quant à lui augmenté de 10,9%.

Dans la catégorie des fonds mixtes, les fonds d'épargne-pension ont enregistré une progression d'1,3 milliard d'euros entre début avril et fin juin 2020.

Selon la BEAMA, les indications provisoires pour le troisième trimestre témoignent "d'un redressement persistant de l'actif net du secteur belge des fonds."

