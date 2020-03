Le nombre de cas de hameçonnage bancaire a augmenté de 27,5% en Belgique l'an dernier, par rapport à 2018 mais les pertes qui résultent de ces fraudes ont diminué de 6,9%, rapporte jeudi Febelfin, qui appelle les consommateurs à se montrer "encore plus vigilants".

En 2019, 12.432 consommateurs ont été victimes de fraude par hameçonnage, pour une perte nette totale de 7.504.979 euros. En moyenne les cybercriminels ont ainsi dérobé 604 euros par victime l'an dernier, contre 827 euros en moyenne en 2018.

"Il est possible que ceci tienne à l'amélioration des systèmes de détection des fraudes dans les banques, cela peut aussi être dû à une vigilance accrue des consommateurs lorsque des montants plus importants sont en jeu", souligne la fédération du secteur financier. "Mais la partie n'est clairement pas encore gagnée. Le nombre de cas de fraude et les montants dérobés atteignent toujours un niveau inacceptable, alors qu'il est en principe possible d'éviter l'hameçonnage."

Les banques invitent les consommateurs à se montrer plus vigilants. "Il existe un moyen simple de prévenir la fraude à la banque en ligne: il faut être conscient que les banques ou autres entreprises ne demanderont jamais vos codes de banque en ligne via un lien. Ni par courriel, ni par Messenger, SMS, WhatsApp ou un quelconque autre canal", insiste Febelfin.

Le secteur bancaire recommande de ne jamais donner son code PIN ou d'autres codes bancaires par téléphone, courriel, SMS ou médias sociaux et d'ignorer les messages qui conduisent via un lien vers un (faux) site de paiement, une (fausse) application ou encore un (faux) site de votre banque. Febelfin recommande également aux utilisateurs de n'effectuer des virements que dans l'application bancaire sur leur smartphone ou via le site web sécurisé de leur banque qui leur sont familiers.

