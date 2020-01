Le FMI table sur un rebond moins fort que prévu de la croissance mondiale en 2020 et 2021 en raison des "mauvaises surprises" dans les économies émergentes, à commencer par l'Inde, et de la persistance de risques notamment géopolitiques.

L'économie mondiale devrait s'accroître de 3,3% en 2020 et de 3,4% en 2021, soit une révision en baisse de 0,1 point et de 0,2 point respectivement par rapport aux projections d'octobre du Fonds monétaire international.

C'est mieux que l'an passé quand la croissance est tombée à son plus faible niveau depuis la crise financière mais cela reste une "reprise poussive", a résumé l'institution de Washington, soulignant que la révision de la croissance indienne (-1,2 point à 5,8%) "représente la part du lion des baisses de prévisions" de croissance.

