Le dollar piquait du nez mardi alors que l'inflation a ralenti plus qu'attendu aux Etats-Unis en novembre, ouvrant la porte à une action moins marquée de la Réserve fédérale américaine (Fed).

En début d'après-midi, le billet vert perdait 0,98% à 1,0641 dollar pour un euro. Il sombrait de 1,79% à 135,21 yens et de 1,14% à 1,2410 dollar pour une livre.

L'indice des prix à la consommation (CPI) pour novembre publié par le gouvernement américain fait état d'une inflation sur un an à 7,1%, un peu plus bas que les 7,3% attendus par le marché.

L'inflation est donc désormais au plus bas depuis décembre 2021. Pour les marchés financiers, cela signifie surtout que la Fed, qui monte ses taux à toute vitesse pour endiguer l'inflation, pourrait ralentir la cadence et viser un taux final moins élevé.

"Si l'inflation baisse aux Etats-Unis, la Fed augmentera moins les taux directeurs, conduisant à une moindre attractivité des placements en dollars et donc à une moindre appréciation de ce dernier", résume Sylvain Bersinger, analyste chez Astérès.

"La guerre contre l'inflation est à un tournant, mais nous sommes loin de la victoire et la Fed va garder sa position agressive pendant un moment, au risque de mener à la récession", prévient Richard Carter, analyste chez Quilter Cheviot.

La Fed se réunit actuellement pour la dernière fois de 2022, et publiera sa décision de politique monétaire mercredi après la clôture européenne.

La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) lui emboîteront le pas jeudi matin.

Guillaume Dejean, analyste chez Western Union, prévoit une "très probable nouvelle hausse de taux de 50 points de base" de la Fed.

La santé du dollar dépendra également "de la teneur des discours attendus (jeudi) en Europe de la part de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) qui devraient également rehausser leurs taux d'intérêt de respectivement 50 points de base", poursuit-il.

