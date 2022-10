La plateforme d'investissement en ligne d'origine allemande lance ses services sur le marché belge.

A côté des Keytrade et autres Bolero, les épargnants qui souhaitent placer une partie de leurs économies en Bourse peuvent désormais aussi le faire via l'application ou le site web de Trade Republic. Présente depuis quelques jours dans l'ensemble la zone euro (hormis Chypre et Malte), la plateforme paneuropéenne d'investissement en ligne donne accès à 8.000 actions, 1.500 ETF (fonds indiciels du type iShares, Amundi, etc.), des plans d'investissement programmé, d'autres produits boursiers tels que les warrants et bientôt une cinquantaine de cryptos (Bitcoin, Ethereum, ...). Côté tarif, les achats sont facturés un euro. Quel que ...

A côté des Keytrade et autres Bolero, les épargnants qui souhaitent placer une partie de leurs économies en Bourse peuvent désormais aussi le faire via l'application ou le site web de Trade Republic. Présente depuis quelques jours dans l'ensemble la zone euro (hormis Chypre et Malte), la plateforme paneuropéenne d'investissement en ligne donne accès à 8.000 actions, 1.500 ETF (fonds indiciels du type iShares, Amundi, etc.), des plans d'investissement programmé, d'autres produits boursiers tels que les warrants et bientôt une cinquantaine de cryptos (Bitcoin, Ethereum, ...). Côté tarif, les achats sont facturés un euro. Quel que soit l'ordre et le marché où il est exécuté.La carte du prixTotalisant, selon les médias d'outre-Rhin, plus de 2,5 millions de clients, Trade Republic joue la carte du prix attractif pour se démarquer de la concurrence. "Ce qui nous différencie de la grande majorité des autres plateformes de courtage en ligne, c'est notre offre facile à utiliser et transparente, avance Matthias Baccino, country manager de Trade Republic en Belgique. Il n'y a pas de commissions variables. Nos tarifs sont fixes. Ils sont adaptés aux petits portefeuilles. L'idée est que chacun puisse commencer à investir sur les marchés financiers. Les frais variables favorisent davantage les grosses transactions et les gros portefeuilles." Pour éviter ce biais, la plateforme propose aussi de pouvoir acheter des "parties" d'actions, quand celles-ci coûtent cher par exemple (Amazon, ...).Complément de pensionPour séduire, Trade Republic joue également la carte du complément de pension. "Avec une inflation de près de 10 % en Belgique et un système de retraite sous pression, il n'y a vraiment pas d'alternative à l'investissement individuel pour éviter de laisser mourir son épargne à petit feu, soutient Matthias Baccino. Tous ceux qui laissent leur argent simplement dormir sur leur compte bancaire perdront du pouvoir d'achat d'année en année. C'est du gaspillage !" Quant à la pension de l'Etat, "même si vous travaillez jusqu'à 70 ans, elle ne suffira pas à maintenir votre niveau de vie", ajoute Matthias Baccino : "Le niveau de la pension par rapport au salaire ne va faire que baisser d'ici 2040 avec le vieillissement de la population. Les Belges épargnent beaucoup mais n'investissent pas assez par rapport à ce taux d'épargne important. Pour pouvoir atteindre un taux de remplacement de 100 % du dernier salaire, il faut investir durant toute la carrière professionnelle. C'est ce que proposent nos plans d'investissement programmés qui constituent le coeur de notre offre." Des plans d'investissement programmés qui permettent aux clients de placer chaque mois une somme dans plusieurs classes d'actifs afin de se constituer un capital à la pension.Fondée en 2015 par trois jeunes entrepreneurs allemands, Trade Republic est désormais présente dans 17 pays européens au total, en complément des six marchés déjà couverts (Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas et Autriche). La plateforme est supervisée par les régulateurs allemands (la Bundesbank et la BaFin). Les comptes ouverts au départ de la Belgique sont des comptes avec un numéro allemand.