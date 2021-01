Le cours du bitcoin est passé, dans la nuit de jeudi à vendredi, sous la barre des 30.000 dollars, à 29.000 dollars, pour la première fois depuis des semaines.

Le cours de la plus célèbre cryptomonnaie risque encore de reculer après des mois de hausse.

Il y a deux semaines, le bitcoin avait atteint son maximum historique à plus de 41.000 dollars.

Le bitcoin a été lancé début 2009 et ne valait alors que quelques centimes. Fin 2017, son cours atteignait près de 20.000 dollars avant de retomber à 4.000 dollars à la mi-2018.

Comme il s'agit d'un instrument de paiement anonyme, le bitcoin attire aussi des individus peu scrupuleux comme des escrocs ou criminels qui blanchissent de l'argent.

Le cours de la plus célèbre cryptomonnaie risque encore de reculer après des mois de hausse. Il y a deux semaines, le bitcoin avait atteint son maximum historique à plus de 41.000 dollars. Le bitcoin a été lancé début 2009 et ne valait alors que quelques centimes. Fin 2017, son cours atteignait près de 20.000 dollars avant de retomber à 4.000 dollars à la mi-2018. Comme il s'agit d'un instrument de paiement anonyme, le bitcoin attire aussi des individus peu scrupuleux comme des escrocs ou criminels qui blanchissent de l'argent.