Le coronavirus refroidit les investisseurs belges, selon le baromètre mensuel publié mardi par ING qui mesure la confiance des investisseurs particuliers belges.

"Après avoir rebondi en janvier, la confiance dans la bourse semble être de nouveau retombée chez les investisseurs belges. Ces derniers citent désormais plutôt l'immobilier et l'or comme les placements les plus rentables de 2020", détaille ING dans son communiqué.

Le Baromètre est ainsi retombé à son niveau neutre de 100 en février, après avoir atteint 105 points en janvier. "Le fait que le baromètre ne soit pas tombé plus bas est probablement dû à l'excellent climat qui régnait encore sur les bourses durant la première quinzaine du mois de février", précise la banque.

Alors qu'environ 30% des investisseurs anticipaient encore une hausse des cours boursiers durant les trois premières semaines de février, ce pourcentage est retombé à à peine 11% au cours de la dernière semaine du mois, au moment où le virus a commencé à progresser en Europe.

