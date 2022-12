Goldman Sachs se prépare à une réduction de ses effectifs en début d'année, a annoncé David Solomon, le CEO de la banque d'affaires dans son message de fin d'année.

"Nous menons un examen minutieux et bien que les discussions soient toujours en cours, nous prévoyons que notre réduction des effectifs aura lieu dans la première quinzaine de janvier", a déclaré le CEO de la banque d'affaires David Solomon dans un message de fin d'année envoyé à un grand nombre des près de 50.000 employés du groupe.

"Divers facteurs ont une incidence sur le paysage des affaires, notamment le resserrement des conditions monétaires qui ralentit l'activité économique. Pour notre équipe de direction, l'accent est mis sur la préparation de l'entreprise à affronter ces vents contraires... Nous devons procéder avec prudence et gérer nos ressources avec sagesse", ajoute le dirigeant.

4000 emplois menacés

"Nous allons devoir réduire un peu notre taille", avait déjà averti, début décembre, David Solomon, lors d'une conférence organisée par le Wall Street Journal. Le groupe envisagerait de licencier jusqu'à 8 % de son personnel, selon Bloomberg. Cela représenterait 4000 emplois. Les banquiers d'affaires qui survivraient à ces réductions pourraient être confrontés à des réductions de primes de 40 % ou plus, ont ajouté des personnes proches de la banque. Les cadres supérieurs ont été invités à identifier des objectifs potentiels de réduction des coûts, ont précisé ces sources.

Le sombre message de fin d'année de Solomon souligne à quel point la fortune de la banque s'est effondrée depuis qu'elle a présenté aux actionnaires des résultats record pour 2021 et que le personnel a bénéficié de primes faramineuses, rapporte le Financial Times. Depuis, les bénéfices de la banque d'investissement ont chuté. Elle a du faire face à un revirement coûteux vers la banque de détail et à une série d'accusations préjudiciables concernant le traitement de ses employées. Malgré ses efforts pour construire des activités aux revenus stables, Goldman dépend toujours fortement des bénéfices volatils de sa banque d'investissement.

Des bénéfices volatils

Les prévisions des analystes suggèrent que les revenus et les bénéfices de Goldman ont chuté plus rapidement cette année que ceux de ses plus grands concurrents que sont JPMorgan Chase, Morgan Stanley, ou encore Bank of America. L'ampleur de ces licenciements est également supérieure à celle d'autres banques d'affaires de Wall Street, qui ont également engagé des réductions d'effectifs ces dernières semaines. Morgan Stanley se sépare actuellement d'environ 2% de ses employés, soit quelque 1.600 personnes, selon plusieurs médias américains.

