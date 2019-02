Le Bureau du plan table sur un ralentissement de la croissance

Au cours des cinq prochaines années, la croissance économique va ralentir, selon les prévisions du Bureau du plan que L'Echo et De Tijd ont parcourues avant leur parution officielle en juin. Les créations d'emplois vont retomber à 34.000 unités par an, contre plus de 50.000 sous la période Michel.