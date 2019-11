Rattrapés par les offres digitales des grandes banques, ringardisés par les services innovants des fintechs et disruptés par les géants du Web, les "pure players" de la banque en ligne se cherchent un nouveau souffle.

Il y a des signes qui ne trompent pas : Hello bank! , la filiale innovante et numérique de banque en ligne de BNP Paribas Fortis, est aujourd'hui en mode réorganisation. La banque de la rue Royale a décidé en effet, selon nos informations, de conserver la marque mais de rationaliser son développement. Une décision d'autant plus étonnante que le fleuron digital de BNP, lancé chez nous en mai 2013, avait encore fêté l'an dernier en grandes pompes ses cinq années d'existence, au Docks Dome, à Bruxelles.

...