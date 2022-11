Les amateurs de Bitcoin et autres soi-disant cryptomonnaies seront furieux contre moi, parce que je n'ai pas la foi dans leur croyance, ce qui fait de moi automatiquement un mécréant.

Pourtant, je me contente de regarder les chiffres. Prenez les fameux GAFAM - Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft -, voilà des valeurs technologiques qui étaient dans tous les portefeuilles et qui ont perdu l'équivalent de 3.000 milliards de dollars en Bourse ; 3.000 milliards de valorisation, disparue en 10 mois.

C'est bien entendu énorme, mais de l'avis même des experts, la Bourse n'est pas nécessairement la vie. Le marché boursier n'a fait que rectifier des valorisations exagérées. Mais pour le reste, les sociétés en question seront encore là, avec nous, pendant des années. Ne serait-ce que parce qu'en matière d'intelligence artificielle, de reconnaissance vocale, de miniaturisation électronique, de voiture autonome, de robotique, et j'en passe, tous ces champions (souvent américains) restent les maîtres du jeu de notre avenir.

En revanche, du côté du Bitcoin, et de ses petits frères ou petites soeurs, c'est un Waterloo boursier et personne ne voit comment ces cryptomonnaies vont pouvoir se redresser. Comme le faisait remarquer avec humour Marc Fiorentino, ne tapez sur votre écran et ne passez pas votre temps à vérifier si votre câble informatique est bien installé ou pas, oui, le Bitcoin est bloqué depuis 6 mois autour des 20.000 dollars. Il varie peu, très peu, un vrai encéphalogramme plat. Les fondus de Bitcoin, vous savez, ce sont ces gens qui nous donnaient des leçons sur l'avenir de la finance, ces amateurs de Bitcoin jouent à l'autruche et disent à leurs copains, tu vois, le Bitcoin reste autour des 20.000 dollars, c'est donc bien une valeur refuge.

Mais quel refuge ? Le Bitcoin a plongé brutalement de 70% ! Si c'est un refuge, il est dans les catacombes ou dans les profondeurs de l'enfer. N'oubliez pas que ce sont les mêmes amateurs de monnaies virtuelles qui nous disaient que le Bitcoin était la valeur qui nous protégerait contre l'inflation. L'inflation est là, et le Bitcoin a plongé et n'a toujours pas relevé la tête. Ce sont aussi les mêmes qui nous disaient que le Bitcoin était décorrélé des autres actifs boursiers, autrement dit le Bitcoin était indépendant de la variation de cours des autres actions. Taratata, quand les valeurs technologiques ont plongé, le Bitcoin & Cie ont plongé ont aussi plongé de 70%. Drôle de décorrélation en effet.

Reste l'argument suprême : le Bitcoin est un investissement à long terme. C'est le même argument qu'utilisent les banquiers lorsqu'une action a trop plongé. Sauf que, comme le disait Oscar Wilde, à long terme, il n'y a que deux seules choses de certaines : la mort et les impôts. Pour le reste, je rappelle aux amateurs de Bitcoin la plus belle définition de la croyance : certitude sans preuve !

