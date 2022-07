Le bitcoin a brièvement dépassé le cap de 24.000 dollars mercredi, pour la première fois en plus d'un mois. La valeur de nombreuses monnaies numériques ont repris des couleurs ces derniers jours, après avoir fortement chuté auparavant. Les investisseurs semblent vouloir prendre plus de risques en misant sur les cryptomonnaies.

Le bitcoin a augmenté de plus de 4%, à 24.275 dollars avant de redescendre sous les 24.000 dollars. En une semaine, la cryptomonnaie a gagné près de 20%. Son cours est aidé par des gains sur les marchés boursiers, les craintes d'une récession ayant été repoussées au second plan par la forte hausse des taux des banques centrales. Une autre cryptomonnaie, l'ether, s'est également fortement appréciée ces derniers jours.

Au début de l'année, le bitcoin valait encore plus de 47.000 dollars mais le cours s'est effondré pour atteindre à la mi-juin moins de 18.000 dollars. Le record de la cryptomonnaie date de novembre dernier, à plus de 68.000 dollars.

