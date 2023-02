Le bénéfice de la banque néerlandaise ING a reculé de près de 25% en 2022 par rapport à 2021, malgré un dernier trimestre poussé par des taux revus à la hausse. Le groupe a souffert du conflit en Ukraine.

Le bénéfice s'élève tout de même à 3,7 milliards d'euros, contre 4,8 milliards en 2021. Cette année-là avait été assez faste pour le groupe qui avait alors presque doublé son bénéfice en un an, surfant sur la reprise post-Corona.

Les résultats ont été moins brillants après le début de la guerre en Ukraine en février 2022. En raison du conflit, la banque a dû mettre des centaines de millions d'euros de côté pour des emprunts d'entreprises qui ne parviendraient probablement jamais à rembourser.

La banque a décidé de renoncer à faire des affaires avec les entreprises russes et s'est retirée du pays. Plus tard dans l'année, ING a également été touchée par le climat très inflationniste en Turquie, qui a nécessité quelques adaptations au sein de sa filiale turque.

Le bénéfice est reparti à la hausse au quatrième trimestre. Malgré la flambée des prix de l'énergie et la montée de l'inflation, ING n'a pas encore dû dégager de trop grosses provisions pour des clients risquant de connaître des problèmes financiers.

En Belgique, l'activité commerciale a aussi été soutenue durant les trois derniers mois de l'année avec un bénéfice avant impôts de 181 millions d'euros, près d'un tiers de plus qu'à la même période en 2021.

