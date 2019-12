Après avoir atteint un plus haut à 4.012,52 points vendredi peu après l'ouverture, l'indice BEL 20 tentait de se maintenir au-dessus des 4.000 points, son niveau vers onze heures.

Il suivait alors la tendance de ses voisins européens en gagnant 0,2 pc avec 13 de ses éléments en hausse, Ageas (53,24) étant stationnaire. Colruyt (47,53) se distinguait en progressant de 1,6 pc devant Cofinimmo (132,00) et WDP (163,80), positives de 1,2 pc chacune. AB InBev (74,34) valait 0,4 pc de plus que mardi dernier, KBC (67,42) gagnant 0,4 pc alors que ING (10,80) cédait 0,1 pc.

Solvay (103,90) et UCB (72,48) perdaient 0,1 et 0,3 pc, ce dernier écart se retrouvant à la hausse en Umicore (43,71) tandis que arGEN-X (146,10) et Galapagos (188,40) se dépréciaient de 0,6 et 0,8 pc. Proximus (25,86) et Orange Belgium (21,05) étaient en hausse de 0,1 et 1,2 pc alors que Telenet (39,78) cédait 0,4 pc, Bpost (10,64) rebondissant par ailleurs de 2,1 pc.

Asit (0,24) et Acacia Pharma (1,88) récupéraient 18,5 et 7,5 pc, Kiadis (2,03) remontant de 3,3 pc et Celyad (9,37) de 1,7 pc. MDxHealth (1,04) et Sequana Medical (6,12) étaient par contre négatives de 2,6 et 2,5 pc. Greenyard (4,75) et D'Ieteren (62,50) reperdaient 2,2 et 0,9 pc tandis que Deceuninck (2,03) et Melexis (69,95) étaient en hausse de 1 et 1,9 pc, Bekaert (26,70) gagnant 1,3 pc alors que Hamon (1,30) rebondissait de 4 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1133 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,1084 USD mardi dernier vers 14H00. L'once d'or gagnait 19,10 dollars à 1.509,65 dollars et le lingot se négociait autour de 43.615 euros, en progrès de 390 euros.