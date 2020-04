Alors que ses voisins européens portaient leurs pertes à plus de 3 % mercredi vers onze heures, l'indice BEL 20 ramenait la sienne de 2,5 à 1,6% en s'inscrivant à 2.854 points avec 15 de ses éléments dans le rouge.

Après s'être distinguée les derniers temps, Ageas (34,71) emmenait les baisses en plongeant de 8,4 % devant Galapagos (171,20) qui reperdait 5,4 %. Des reculs de 3 à 3,5 % étaient relevés en Aperam (18,64), arGEN-X (118,60), Barco (136,00) et Solvay (64,18) alors que Telenet (28,54) se distinguait par une hausse de 4 %, Proximus (20,60) cédant 1,3 %. AB InBev (39,82) abandonnait 1,6 % tandis que KBC (42,35) et ING (4,79) récupéraient 0,8 et 0,2 %. UCB (81,00) repassait de 2,5 % dans le vert tandis que Umicore (31,09) reculait de 2,4 %, GBL (69,78) et Ackermans (116,60) de 2,5 et 1,7 %.

Aedifica (92,20) et Cofinimmo (116,80) étaient négatives de 2,4 et 2 %, WDP (25,93) reperdant 0,9 %. Colruyt (50,18) s'appréciait de 1,8 % tandis que Ahold Delhaize (21,29) hésitait, Orange Belgium (15,84) et Bpost (6,27) perdant par ailleurs 1,2 et 2,5 %.

Intervest Offices (22,25) et Befimmo (42,25) reperdaient 6,5 et 3,4 %, Care Property (27,25) chutant de 4,7 %. Balta (0,82) plongeait de 8,8 % en compagnie de Exmar (3,87) et Euronav (9,97) qui chutaient de 6,8 et 4,3 %, Kinepolis (31,90) et D'Ieteren (44,20) abandonnant 3,6 et 2,1 %. Recticel (4,72) et Greenyard (3,75) valaient 3,5 et 3,6 % de moins que la veille, Econocom (1,49) regagnant par contre 2,9 %. MDxHealth (0,60) et Mithra (21,25) reculaient enfin de 6,4 et 4,4 %, Fagron (17,37) et Celyad (6,55) de 3,4 et 3,7 %, IBA (7,69) et Oxurion (2,48) de 2,4 et 1,8 %.

L'euro s'inscrivait à 1,0953 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0972 USD la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 14,60 dollars à 1.595,70 dollars et le lingot se négociait autour de 46.875 euros, en recul de 340 euros.

