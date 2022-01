L'indice BEL 20 devait regagner jusqu'à 1,1% lundi matin avant de revenir à son point de départ et repartir à la hausse parallèlement à l'évolution de Wall Street. Notre indice de référence remontait finalement de 0,60% à 4.071,93 points confirmant ainsi un recul de 5,52 % sur le mois de janvier.

Treize éléments de l'indice étaient en hausse, emmenés par arGEN-X (234,30) et Galapagos (59,58) qui remontaient de 3,31% et 2,80%, WDP (38,12) et Sofina (352,40) suivant avec des mieux de 2,03% et 1,73%. AB InBev (55,72) avait ramené sa perte à 0,54% tandis que KBC (76,94) gagnait 0,47%, Ageas (42,59) terminant sur un écart ramené à rien. Melexis (92,30) était positive de 2,44%, Umicore (33,42) et Aperam (49,76) gagnant 0,84% et 0,32% alors que Solvay (106,50) et UCB (88,02) étaient négatives de 1,39% et 0,27%. Proximus (18,11) et Telenet (34,10) étaient également en baisse de 1,12% et 1,10% alors que Orange Belgium (19,38) et Bpost (6,52) s'appréciaient par ailleurs de 0,52% et 0,69%.

Les résultats de VGP (251,50) et son entrée en Grèce faisaient bondir le titre de 6,6%, les résultats de SmartPhoto (31,00) étant par contre accueillis par une chute de 6%. Unifiedpost (11,10) plongeait de 5,1% alors que Euronav (7,28) et Exmar (4,45) perdaient 3% et 3,4%. D'Ieteren (153,90) progressait par contre de 2,1%, Kinepolis (53,60) et Shurgard (51,10) de 3,3% et 2,7%, Ekopak (18,36) et Immobel (79,20) de 3% et 4,2%.

Advicenne (8,22) et IBA (15,14) étaient enfin en hausse de 5,8% et 2,3% contrairement à Onward Medical (7,97) et MDxHealth (0,79) qui chutaient de 3,5% et 2%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1211 USD, contre 1,1175 dans la matinée et 1,1143 vendredi. L'once d'or gagnait 11,10 dollars à 1.795,20 dollars et le lingot se négociait autour de 51.400 euros, en progrès de 5 euros. (

