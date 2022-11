Et si nous parlions d'une rumeur, d'une belle et magnifique rumeur qui si elle se vérifie pourrait changer dramatiquement notre vie quotidienne.

Cette rumeur a littéralement enflammé la bourse fin de semaine dernière et même ce lundi. La rumeur partait d'une capture d'écran non identifiée qui évoquait la fin prochaine de la politique sanitaire du "zéro-covid" en Chine. A partir de cette capture d'écran, les spéculations ont été ensuite alimentées par des fuites dans la presse chinoise et par des remarques de hauts dirigeants chinois qui allaient dans le même sens. Vous me direz : et alors quoi ? Je vous répondrai que si la Chine met fin à sa politique très stricte sur le plan sanitaire, ça pourrait changer la face du monde. Un seul exemple : il y a quelques jours Apple a annoncé que certaines personnes qui ont commandé des iPhone 14 Pro ne seront sans doute pas livrées pour la Noël. Et pourquoi ne seront-elles pas livrées? Mais parce que la Chine fidèle à sa politique de zéro-covid vient de boucler la zone économique autour de l'aéroport de Zhengzou. C'est justement à cet endroit que se trouve la plus grande usine d'iPhone au monde.

Vous avez compris, si la croissance de la Chine a chuté à 5%, ce qui est un taux très bas pour la Chine, c'est notamment en raison de cette politique du zéro-covid qui bloque des secteurs économiques entiers pendant des semaines, voire des mois parfois. Donc, oui, à la simple rumeur que cette politique sanitaire de zéro-covid puisse être assouplie, la Bourse a fait des bonds de kangourou. La rumeur est plausible, car le président chinois a été réélu et il peut plus facilement affronter les critiques, car il n'a plus à se justifier. Mais, et c'est là où l'économie devient intéressante pour ne pas dire passionnante, un commentateur avisé comme Marc Fiorentino estime que cette hausse de la Bourse est stupide. Pourquoi ? Parce que le fait que la Chine tourne aujourd'hui au ralenti, c'est une chance pour nous.

Imaginez qu'en cette période d'inflation intense, nous avions en plus l'économie chinoise qui tourne à plein régime. Ce serait la catastrophe. Déjà qu'il y a des pénuries de matières premières, des goulets d'étranglement ici et là, sans oublier la concurrence sauvage que se livrent les Etats pour se procurer de l'énergie. Vous imaginez ce que serait cette concurrence et ces pénuries si l'économie chinoise tournait à plein régime ? Ne cherchez pas, je vous donne la réponse : ce serait l'horreur. Marc Fiorentino a donc raison de ne pas penser comme les autres. Ce qui me fait penser à une phrase de Groucho Marx qui disait "que chaque fois que les autres étaient d'accord avec lui, il s'inquiétait et se disait qu'il devait avoir tort".

L'économie, c'est donc aussi une affaire de timing. La fin aujourd'hui de la politique du zéro-covid serait une très mauvaise nouvelle pour l'inflation. En revanche, si elle vient d'ici quelques mois, quand l'Europe sera en récession, alors là, ce serait une excellente nouvelle, car le "redémarrage de la Chine évitera que la récession soit trop longue et trop profonde". C'est tout le principe de cette modeste chronique économique : il faut avoir le courage de parler contre le vent !

Cette rumeur a littéralement enflammé la bourse fin de semaine dernière et même ce lundi. La rumeur partait d'une capture d'écran non identifiée qui évoquait la fin prochaine de la politique sanitaire du "zéro-covid" en Chine. A partir de cette capture d'écran, les spéculations ont été ensuite alimentées par des fuites dans la presse chinoise et par des remarques de hauts dirigeants chinois qui allaient dans le même sens. Vous me direz : et alors quoi ? Je vous répondrai que si la Chine met fin à sa politique très stricte sur le plan sanitaire, ça pourrait changer la face du monde. Un seul exemple : il y a quelques jours Apple a annoncé que certaines personnes qui ont commandé des iPhone 14 Pro ne seront sans doute pas livrées pour la Noël. Et pourquoi ne seront-elles pas livrées? Mais parce que la Chine fidèle à sa politique de zéro-covid vient de boucler la zone économique autour de l'aéroport de Zhengzou. C'est justement à cet endroit que se trouve la plus grande usine d'iPhone au monde.Vous avez compris, si la croissance de la Chine a chuté à 5%, ce qui est un taux très bas pour la Chine, c'est notamment en raison de cette politique du zéro-covid qui bloque des secteurs économiques entiers pendant des semaines, voire des mois parfois. Donc, oui, à la simple rumeur que cette politique sanitaire de zéro-covid puisse être assouplie, la Bourse a fait des bonds de kangourou. La rumeur est plausible, car le président chinois a été réélu et il peut plus facilement affronter les critiques, car il n'a plus à se justifier. Mais, et c'est là où l'économie devient intéressante pour ne pas dire passionnante, un commentateur avisé comme Marc Fiorentino estime que cette hausse de la Bourse est stupide. Pourquoi ? Parce que le fait que la Chine tourne aujourd'hui au ralenti, c'est une chance pour nous.Imaginez qu'en cette période d'inflation intense, nous avions en plus l'économie chinoise qui tourne à plein régime. Ce serait la catastrophe. Déjà qu'il y a des pénuries de matières premières, des goulets d'étranglement ici et là, sans oublier la concurrence sauvage que se livrent les Etats pour se procurer de l'énergie. Vous imaginez ce que serait cette concurrence et ces pénuries si l'économie chinoise tournait à plein régime ? Ne cherchez pas, je vous donne la réponse : ce serait l'horreur. Marc Fiorentino a donc raison de ne pas penser comme les autres. Ce qui me fait penser à une phrase de Groucho Marx qui disait "que chaque fois que les autres étaient d'accord avec lui, il s'inquiétait et se disait qu'il devait avoir tort".L'économie, c'est donc aussi une affaire de timing. La fin aujourd'hui de la politique du zéro-covid serait une très mauvaise nouvelle pour l'inflation. En revanche, si elle vient d'ici quelques mois, quand l'Europe sera en récession, alors là, ce serait une excellente nouvelle, car le "redémarrage de la Chine évitera que la récession soit trop longue et trop profonde". C'est tout le principe de cette modeste chronique économique : il faut avoir le courage de parler contre le vent !