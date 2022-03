Le groupe Sberbank, la principale banque de Russie, a annoncé mercredi se retirer du marché européen, après avoir été touché par des sanctions financières massives en représailles à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

"Sberbank a décidé de se retirer du marché européen. Les banques filiales du groupe sont confrontées à des sorties de fonds anormales et à des menaces concernant la sécurité de leurs employés et de leurs bureaux", a indiqué le groupe dans un communiqué cité par les agences de presse russe.

Selon ce communiqué, Sberbank n'est pas en mesure de fournir des liquidités à ses filiales européennes, en raison d'une ordonnance de la Banque centrale de Russie.

Sberbank était présent dans huit pays européens: l'Allemagne, l'Autriche, la Croatie, la République Tchèque, la Hongrie, la Slovénie, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine.

"Les filiales (européennes) de Sberbank disposent d'un niveau élevé de capital et d'actifs, les fonds des clients sont assurés en conformité avec les législations locales", a assuré la banque.

Mardi soir, le régulateur bancaire de l'UE avait annoncé qu'une procédure de dépôt de bilan allait être ouverte concernant la principale filiale en Europe de Sberbank, fragilisée par les sanctions financières.

Cette filiale basée en Autriche, Sberbank Europe AG, qui emploie près de 4.000 personnes, va faire l'objet d'une "procédure d'insolvabilité" dans ce pays, avait précisé cette autorité, le Conseil de résolution unique (CRU).

