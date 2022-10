La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a donné lundi le coup d'envoi de son augmentation de capital visant à lever 2,5 milliards d'euros, une opération cruciale censée renforcer ses fonds propres et à laquelle souscrit l'assureur français Axa.

"Axa participera à l'augmentation de capital de MPS pour un montant pouvant aller jusqu'à 200 millions d'euros. Le montant exact final dépendra de la demande des investisseurs", a confirmé devant des journalistes à Paris son directeur général adjoint Frédéric de Courtois. Axa, partenaire commercial de MPS, devrait devenir ainsi le premier souscripteur privé de cette augmentation de capital.

Le groupe français avait racheté en 2007 une partie des activités d'assurance de la banque italienne pour 1,1 milliard d'euros et a pris parallèlement une part au capital de MPS. Depuis, Axa a investi 800 millions d'euros au capital de Monte dei Paschi. Sa participation, initialement de 3,7%, a été fortement diluée: elle est désormais de 0,1%, victime des augmentations de capital successives de MPS.

Après avoir gagné jusqu'à 7,56% peu après l'ouverture, le titre MPS est reparti à la baisse à la Bourse de Milan, perdant 2,67% à 2,008 euros vers 15h00, dans un marché en hausse de 1,32%. L'action avait plongé de 42,11% vendredi et sa capitalisation avait fondu à 99,2 millions d'euros.

La banque de Sienne compte émettre un maximum de 1,25 milliard d'actions ordinaires à un prix de souscription de 2 euros, à raison de 374 actions nouvelles pour trois détenues. L'augmentation de capital a reçu vendredi le feu vert de la Consob, le gendarme boursier italien, qui a prévenu que "pendant la période d'offre des nouvelles actions", il risquait d'y avoir "une forte volatilité du cours de l'action".

MPS cherche à financer son plan stratégique 2022-2026, approuvé par la Commission européenne, qui prévoit notamment 3.500 départs volontaires pour réduire ses coûts. "L'augmentation de capital représente la condition préalable, conjointement à la mise en oeuvre du plan stratégique", au "maintien" de l'activité de la banque, a prévenu la BCE.

Considérée comme le maillon faible du système bancaire italien, MPS a enchaîné les augmentations de capital ces dernières années. Au bord d'une faillite retentissante, MPS avait été renflouée par l'État italien en 2017 à hauteur de 5,4 milliards d'euros. Devenu ainsi son principal actionnaire (64,23%), l'État apportera 1,6 milliard d'euros à l'augmentation de capital, au prorata de sa part.

Les 900 millions d'euros restants doivent être levés auprès d'investisseurs privés, conformément aux consignes de la Commission européenne en matière d'aides d'État. Un consortium de huit banques s'est engagé à prendre en charge des actions non souscrites jusqu'à concurrence de 807 millions d'euros.

