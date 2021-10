La plateforme "MyTax", mis en ligne par Bruxelles Fiscalité, gagne en popularité depuis son lancement en 2019, se réjouit vendredi l'administration bruxelloise.

Depuis le début de l'année, 28% des demandes concernant le précompte immobilier ont été introduites via MyTax, contre 13% en 2019. Pour les taxes de circulation, 19% des demandes ont été formulées en ligne cette année. L'année passée, ce n'était que 10%. Dans ces cas, la comparaison avec 2019 n'est pas possible car Bruxelles Fiscalité n'a repris les taxes de circulation qu'au 1er janvier 2020.

"Ces bons résultats de MyTax illustrent bien comment les outils digitaux montent rapidement en puissance depuis le lancement de cette plateforme en ligne en 2019. Bruxelles Fiscalité contribue ainsi de manière significative à la satisfaction des citoyens, objectif poursuivi par la Région de Bruxelles-Capitale", souligne le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Sven Gatz, cité dans un communiqué.

A côté de MyTax, l'administration fiscale bruxelloise offre différentes possibilités de contact: chatbot Fixs, l'assistant virtuel de Bruxelles Fiscalité, système de rendez-vous, formulaires de contact en ligne et canaux de communication traditionnels (courrier, téléphone, etc.), rappelle-t-on.

Depuis le début de l'année, 28% des demandes concernant le précompte immobilier ont été introduites via MyTax, contre 13% en 2019. Pour les taxes de circulation, 19% des demandes ont été formulées en ligne cette année. L'année passée, ce n'était que 10%. Dans ces cas, la comparaison avec 2019 n'est pas possible car Bruxelles Fiscalité n'a repris les taxes de circulation qu'au 1er janvier 2020. "Ces bons résultats de MyTax illustrent bien comment les outils digitaux montent rapidement en puissance depuis le lancement de cette plateforme en ligne en 2019. Bruxelles Fiscalité contribue ainsi de manière significative à la satisfaction des citoyens, objectif poursuivi par la Région de Bruxelles-Capitale", souligne le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Sven Gatz, cité dans un communiqué. A côté de MyTax, l'administration fiscale bruxelloise offre différentes possibilités de contact: chatbot Fixs, l'assistant virtuel de Bruxelles Fiscalité, système de rendez-vous, formulaires de contact en ligne et canaux de communication traditionnels (courrier, téléphone, etc.), rappelle-t-on.