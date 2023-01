La plate-forme de cryptomonnaies Coinbase à l'amende

Coinbase, l'une des plus grosses plate-formes d'échange de cryptomonnaies, va devoir verser 100 millions de dollars d'amende à l'Etat de New York. La plate-forme n'a pas pris suffisamment de mesures contre le blanchiment d'argent, a indiqué le régulateur financier à New York.