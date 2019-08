La livre britannique continue de s'essouffler en raison de l'incertitude liée au Brexit. Dans la nuit de dimanche à lundi, le cours de la livre est tombé à 1,0724 euro. Il s'agit du niveau le plus bas depuis l'automne 2009.

Lundi, le cours s'est un peu redressé, à 1,08 euro. Jusqu'ici, le plus bas niveau de la livre (1,02 euro) datait de 2008.

La livre a également baissé par rapport au dollar américain, tombant à 1,2015 dollar, son plus bas niveau depuis le début de 2017.

La devise britannique est sous pression depuis l'arrivée de Boris Johnson au 10 Downing Street. Les investisseurs s'attendent de plus en plus à un no-deal et craignent qu'un tel départ de l'Union européenne sans accord nuise à l'économie du pays.