L'autorité des services et marchés financiers, la FSMA, a mis une nouvelle fois en garde mardi contre des offres frauduleuses d'investissement dans le vin.

"Le principe reste toujours le même: après avoir cliqué sur une publicité sur les réseaux sociaux, vous êtes contacté par téléphone par un démarcheur qui vous propose des offres de placement dans le vin et vous invite à consulter une plateforme d'achat et vente de grands crus", rappelle la FSMA. Les sociétés proposent ensuite au client d'acquérir les bouteilles et s'engagent à les mettre en cave pour lui et à trouver des acheteurs afin de dégager des plus-values importantes. "Ces investissements sont trop beaux pour être vrais. Soyez vigilant car malgré les promesses, vous ne récupérerez jamais votre argent", prévient l'autorité.

Les sociétés frauduleuses signalées au cours des dernières semaines sont http://metropole-conseil.com et https://gst-investissements.com.

"Ces sociétés ne disposent d'aucun agrément et ne sont pas autorisées à fournir des services d'investissement sur le territoire belge", indique la FSMA.

